El Gran Chef Famosos: Estos fueron TODOS los participantes que se fueron en la primera Noche de Eliminación  

Desde su primer episodio, “El Gran Chef Famosos” ha cautivado a cada uno de los televidentes que disfrutan del concurso culinario. Y, asimismo, ha emocionado hasta las lágrimas a los participantes que han pasado por la cocina; especialmente, aquellos que tuvieron que abandonar la competencia en la primera semana.

Ni bien inicia cada temporada de “El Gran Chef Famosos”, los concursantes saben que deben afrontar distintos retos. Así que, a continuación, te contamos quiénes fueron los famosos que abandonaron la cocina en las primeras Noches de Eliminación.

Todos los participantes que se fueron en la primera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”

En la primera Noche de Eliminación de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”, que se transmitió el pasado 4 de mayo, Milett Figueroa, Miguel Vergara y Fiorella Rodríguez se enfrentaron para definir quién de ellos abandonaría la cocina.

Después de no convencer con su sazón, Fiorella se convirtió en la primera eliminada de la primera temporada. “Gracias por la oportunidad, uno se emociona. Es que de pronto la gente en casa se preguntará ‘es que tiene una semana y cómo se va a emocionar’, pero sí uno se emociona porque nos reencontramos entre nosotros y eso es hermoso”, aseguró la conductora de televisión.

Aunque, semanas después, Fiorella Rodríguez volvería en el famoso Repechaje para retomar su puesto en la cocina. Para ello, trajo como uno de sus refuerzos a Xanaxtasia; sin embargo, no fue suficiente para que el jurado de “El Gran Chef Famosos” la regrese a competencia.

En la segunda temporada, Belén Estévez, Mr. Peet, Antonio Pavón y Jesús Neyra se convirtieron en los cuatro participantes que pasaron a la temida primera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Los cuatro se enfrentaron en la cocina en una intensa lucha culinaria y, al final, solo tres de ellos pudieron continuar.

En esa ocasión, Jesús Neyra no logró convencer al jurado y abandonó la competencia. “Gracias a ustedes por hacerme entender un poco más que tengo que seguir cocinando, ahora mismo me da ganas de ir a cocinar. Gracias a la producción por el buen rato”, aseguró el actor antes de salir de la cocina más famosa.

Aunque, Jesús también tuvo la opción de regresar en el Repechaje y, a diferencia de Fiorella Rodríguez, él sí consiguió un cupo para retornar a la competencia. Aunque, solo consiguió quedarse con el séptimo lugar de la segunda temporada. “Estoy muy feliz por haber aprendido un poco más, por la buena predisposición, estoy agradecido con la producción. Me voy a afilar el cuchillo, a ver si puedo cocinar un poco más”, dijo al despedirse.

Después de tener un accidentado inicio, Rocky Belmonte fue sentenciado a la Noche de Eliminación en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Esto, debido a que en su primer programa se cortó el dedo y no pudo continuar con su preparación.

Pese a dar lo mejor de sí en los platillos, el expresentador de televisión no logró convencer a los miembros del jurado y se convirtió en el primer eliminado de la mencionada temporada. “Estoy feliz de tanta linda gente, de estar en este hermoso país que me vio nacer. Creo que esto continuará para bien en algún momento. Vamos a ver qué pasa… por lo pronto me voy feliz y voy a estar siguiéndolos”, aseguró Belmonte.

Y así fue. El expresentador de televisión volvió en el Repechaje y consiguió un cupo en la cocina para luchar por la olla dorada. Aunque, debido a que la competencia se volvía más exigente cada día, fue nuevamente eliminado junto a su compañera Sirena Ortiz.

“Soy consciente de que uno es pasajero en la vida, así que al ver a tanta gente de todas las edades en el programa me deja una lección de compañerismo y de que uno nunca termina de aprender de los demás”, aseguró Belmonte antes de abandonar definitivamente el concurso de Latina Televisión.

Por último, en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, ‘Checho’ Ibarra, Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr y Florcita Polo fueron los participantes que pasaron a la primera Noche de Eliminación. Así que, después de presentar los dos platos de la noche que solicitaron los jueces, estos dieron la noticia de que la primera en abandonar la competencia era Florcita.

“Creo que di lo mejor de mí hasta donde pude. Voy a extrañar la cocina industrial y los platos nuevos, además del jurado y a mis compañeros”, puntualizó la participante antes de abandonar la cocina.

La hija de Susy Díaz consiguió volver en las batallas culinarias de “El Gran Chef Famosos 4”. Pero, pese a todo el empeño que puso en sus platillos, Florcita Polo no consiguió vencer a sus rivales y quedó fuera del concurso culinario de Latina Televisión definitivamente junto con los retadores Alicia Mercado y Julián Zucchi.

Este jueves 7 de diciembre, el ‘Flaco’ Granda, Susan León, Renato Rossini Jr y Miguel Vergara se enfrentan en la primera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Solo tres de ellos podrán permanecer en la competencia culinaria, ¿quién abandonará la cocina?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.