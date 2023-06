El Gran Chef Famosos EN VIVO: Dos participantes pasarán a noche de sentencia

Hoy a las 8:00 p.m. en El Gran Chef Famosos dos participantes pasarán a noche de sentencia. Korina Rivadeneira, Ricardo Rondón y Nico Ponce y Susan León tendrán que convencer al jurado con su sazón para poder mantenerse en competencia.

Seguir en carrera no será nada fácil puesto en esta ocasión los participantes deberán trabajar en duplas, no obstante, la presencia de Ricardo Rondón molestará a algunos de los concursantes, quiénes pedirán no colaborar con su compañero.

“Voy a hacer todo lo posible para que el que vaya a noche de setencia sea mi compañero Rondón”, se le escucha decir a Korina Rivadeneira.

MAÑANA A LAS 8 P.M. 🤩🥳 Los participantes deberán trabajar en DUPLAS. 😲😱Además, Korina Rivadeneira amenaza a Rondón ¿Qué sucederá en el programa? No te lo pierdas 👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳🔪 pic.twitter.com/W1iVylgj8B — Latina.pe (@Latina_pe) June 8, 2023

No te pierdas la edición de El Gran Chef Famosos a las 8:00 p.m. por la señal de Latina Televisión y nuestro canal de Youtube.

¿Qué pasó ayer en El Gran Chef Famosos?

Ayer el programa contó con la participación de Karina Calmet, Milett Figueroa, Andrés Vílchez y Miguel Vergara quiénes fueron sometidos a una dinámica de “plato libre” y pudieron deleitar al jurado con una creación propia.

Como segundo desafió tuvieron que preparar cerdo meloso a la Big Cola con puré de camote, no obstante, la recepcción de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías no fue del todo positiva. El maestro Masías se llevó la peor parte, encontrando arena en el plato de Andrés Vílchez.

Por su parte, Giacomo Bocchio llamó “desagradable” a la presentación de Milett Figueroa, quién sirvió la comida en un plato sucio.

Estos dos errores ocasionaron que Andrés Vílchez y Milett Figueroa sean sentenciados en El Gran Chef Famosos.

El Gran Chef Famosos

El programa culinario de Latina Televisión se compone de 1 conductor y tres jueces. José Peláez actúa como moderador, mientras que Nelly Rossineli, Javier Masías y Giacomo Bocchio como los jurados.

Conoce más sobre José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos

José Peláez es un carismático actor, exconductor de radio y televisión y creador de contenido digital. Él es el encargado de transmitir la adrenalina y la emoción que se vive en cada programa de El Gran Chef Famosos.