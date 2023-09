El Gran Chef Famosos: ¿en qué película ha tenido un papel protagónico Sirena Ortiz?

Un dato que no muchos sabían. Sirena Ortiz, participante de El Gran Chef Famosos, ha venido teniendo muchas buenas performances durante varios programas de la competencia. Producto de ello no solo clasificó a la siguiente ronda, sino que también supo ganarse el cariño de muchos seguidores semana a semana. Pese a esto, hay un dato que no todos sabían sobre ella en cuanto a la actuación.

La actriz participante de El Gran Chef Famosos ha sido conocida por sus apariciones en la televisión desde hace algunos años. Gracias a su carisma y belleza, Sirena Ortiz ha sabido ganarse el aprecio de muchos, pero no todos saben que también ha tenido incidencia en la pantalla grande hace unos meses.

¿En qué película actuó Sirena Ortiz?

Durante el 2022, Sirena Ortiz actuó en la película llamada “El Guau”, en la cual tuvo un papel protagónico e interpretó a Claudia o “Claudita”. En aquella ocasión, la participante de El Gran Chef Famosos supo dar un gran salto y cautivar a todos con su performance en la pantalla grande.

Cabe destacar que Sirena Ortiz, participante de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos, logró acceder a la siguiente etapa de la competición luego de clasificar en una nueva noche del reality de cocina. ¿Cómo crees que le vaya a la actriz de cara a las rondas finales?

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado.