El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Zelma Gálvez es nombrada la nueva ‘dura de matar’ de la cocina

Zelma Gálvez se enfrenta este viernes a su CUARTA Noche de Eliminación en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. La participante se ha sorprendido a sí misma al pasar cada una de las rondas y evitar abandonar el programa culinario.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Javier Masías le da el abrazo del “adiós” a Zelma Gálvez

Por eso, en el nuevo capítulo, Peláez la nombró la nueva participante ‘dura de matar’ en la cocina de Latina Televisión.

“La vida es para vivirla. Hay que darlo todo y con intensidad. He dado todo lo que he podido al público. Gracias por el apoyo, por las críticas, todas han sido bienvenidas. Que sea lo que Dios quiera. Yo sufro, lloro, me río, siempre con mucha intensidad. Es lo que tienen de mí, es lo que doy para ustedes y eso es lo que hay”, aseguró Zelma.

Este viernes 19 de abril se vive la cuarta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Juan Carlos Rey de Castro, Flavia Laos, Giovanna Valcárcel y Zelma Gálvez se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la competencia. ¿Quiénes pasarán a la siguiente ronda?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.