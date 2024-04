El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Mónica Zevallos apuesta por Flavia Laos y asegura que se salvará

Mónica Zevallos llegó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” con muy buenas vibras y ánimos positivos para los participantes. Primero comenzó hablando con Gino Assereto a quien le afirmó que lograría salvarse y avanzar a la siguiente etapa. Sin embargo, sorprendió cuando aseguró lo mismo de Flavia Laos.

“Más segura estoy que Flavia se va a salvar”, comenzó diciendo causando asombro entre todos los presentes. “La verdad vengo esperando un milagro. No he parado de venir todos los días aquí. No pensé llegar tan lejos”, respondió la influencer. “Yo vengo esperando un milagro… Vale la pena soñar…”, añadió en el confesionario.

Este sábado 27 de abril, Flavia Laos, Gino Assereto, Lita Pezo, Mathías Brivio y Juan Carlos Rey de Castro se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación. ¿Quién evitará pasar a la temible fase?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.