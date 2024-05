El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías y el cruel comentario sobre el puré de Giovanna

El jurado Javier Masías pasó por cada una de las estaciones de los participantes para evaluar su proceso en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Al llegar a la cocina de Giovanna Valcárcel, el crítico gastronómico notó errores en su puré de papa y zanahoria.

“Yo creo que ese puré es como si hubiera perdido las ganas de vivir. No tiene nada de ganas de estar en tu plato”, sentenció Masías. “Tranquilo Javi. Me estás poniendo nerviosa. Me vas a hacer tomar una decisión que no quiero. Tu presión va a hacer algo”, le respondió Giovanna.

Este martes 7 de mayo se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Cuatro participantes se enfrentan en la cocina, pero solo dos conseguirán salvarse de la Noche de Sentencia. ¿Quiénes lo lograrán?

