El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías emociona hasta las lágrimas a Lita Pezo en su despedida

Javier Masías tomó la palabra este viernes para despedirse de Lita Pezo, quien se convirtió en la nueva eliminada de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Como nos tiene acostumbrados, el crítico gastronómico tuvo un emotivo discurso que emocionó hasta las lágrimas a la cantante.

“Lita, es cierto que eres una luchadora. Aquí lo has dejado todo minuto a minuto; lo has dejado todo ante la cámara, para el público, pero también para nosotros que hemos tenido el privilegio de probar tu comida y de bocado a bocado ir viendo cómo has evolucionado”, resaltó.

Asimismo, resaltó que Lita abandona la cocina con la frente en alto. “Esta no es la primera vez que pierdes; te vi perdiendo en Viña del Mar y también te vi yéndote como una ganadora; yo creo que hoy pierdes en El Gran Chef, pero te vas como una ganadora también”.

