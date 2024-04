El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías despide a Emilram de la cocina: “Nunca olvidaré tu ají de gallina”

Antes de abandonar definitivamente la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, Emilram Cossío tuvo la oportunidad de despedirse del jurado, de sus compañeros y del público en general. El actor agradeció por la oportunidad y aseguró que seguirá practicando.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Zelma le confiesa su SECRETO mejor guardado a Rodrigo

Por su lado, el jurado también le brindó palabras de aliento. El último fue Javier Masías, quien se caracteriza por emocionar hasta las lágrimas a los participantes con sus emotivos discursos de despedida.

“Emilram, haces bien en sentirte picón porque yo tengo la sensación de que tú has podido dar más en esta cancha. Tienes ese fuego en los ojos que es una mezcla de pasión y determinación y también la sensación de que estás calibrando hasta dónde puedes llegar. Quiero decirte que por más que no has demostrado que la cocina es lo tuyo, lo que sí has demostrado es que eres capaz de generar momentos televisivos imborrables. Nunca me voy a olvidar la papilla de pollo que osaste llamar ají de pollo”, dijo el crítico.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.