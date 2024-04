El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías CONFIESA que Zelma Gálvez era su participante favorita

Este miércoles 24 de abril, Zelma Gálvez se convirtió en la quinta eliminada de la temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. La actriz cómica tuvo que despedirse de la cocina tras no hacer un buen enrollado de pavo oriental con verduras salteadas para el jurado.

Antes de salir definitivamente del programa, Zelma recibió emotivas palabras por parte del jurado Javier Masías, quien le había mostrado su admiración como artista. “A mí me has hecho reír a carcajadas toda mi vida, y ahora más todavía. El cariño no alcanza y las risas no son suficientes para quedarse. Lo que te ha mantenido en esta competencia es el superpoder que tienes en el fondo de ti que es la candidez. Una mente tan inocente y un humor tan bonito en medio de tanta violencia, a veces es la única madera que te mantiene a flote. Ha sido bonito verlo en plena efervescencia, aun cuando incendiabas las sartenes”.

Asimismo, el crítico gastronómico le confesó que era su participante favorita de esta temporada. “Ojalá vuelvas, pero para hacernos reír. Eres una profesional en tu arte. Todo el Perú te ama por las risas que nos das. Eres mi participante favorita y me da mucha pena que te vayas hoy”, finalizó.

