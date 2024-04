El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Luigui vuelve a fallar con el ají en su regreso a la cocina

En su temporada de “El Gran Chef Famosos”, Luigui Carbajal trabajó junto a Ricky Trevitazo y una noche trajo como refuerzo a Giovanni Kral. En esa ocasión, tuvieron que preparar un cóctel de langostinos que les salió picante.

En su regreso a la cocina, el integrante de Skándalo cometió el mismo error con el ají que acompañaba sus anticuchos de lengua. “Este ají si pica. No estoy acostumbrado al ají y a las personas que sí les gusta…”, dijo uno de los ‘chefcitos’ invitados.

“Macho que se respeta come ají. Obvio que tiene que picar el ají. ¿Cuándo has visto que el ají no pica?”, repondió Luigui a la queja.

Este lunes 8 de abril se vive el segundo día de la segunda ronda de la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes deberán enfrentarse al plan G.R. de Peláez para salvar su emprendimiento. ¿Qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.