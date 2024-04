El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Jurado DECEPCIONADO nuevamente de la preparación de Zelma

A pesar de dejar toda su sazón y seguir la receta, Zelma Gálvez volvió a decepcionar al jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Esta vez, con un Guiso de quinua con pollo que no había terminado de cocinarse.

Al momento de evaluar, el más duro fue Javier Masías: “Ha destruido la quinua. El ají está crudo. No recomiendo que nadie coma este plato, sinceramente”. En tanto, Nelly Rossinelli aseveró. “Zelmita, particularmente no lo voy a probar porque he visto cómo lo has preparado. No me arriesgo a probarlo”.

Por último, Giacomo Bocchio también emitió un comentario: “Este es un plato de ‘fantasía’. Esto no está bien. Esto no lo voy a probar”.

Este viernes 12 de abril se transmite la segunda noche de la tercera ronda en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

