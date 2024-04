El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Giacomo le llama la atención a Flavia y le exclama “concéntrate”

El jurado Giacomo Bocchio pasó, como de costumbre, por cada una de las estaciones de trabajo en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Al llegar a la cocina de Flavia Laos y Ale Fuller, les dio un consejo culinario para mejorar la presentación del quiché de champiñones y tocino.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Mónica se indigna al descubrir que Flavia no sabe usar la olla a presión

Sin embargo, el chef notó que la única que estaba prestando atención era la invitada Ale Fuller y no la participante Flavia Laos. Por eso, le llamó la atención: “Flavia, mientras estamos en esto, ¿por qué no vas drenando esto? Presta atención, concéntrate acá. No dejes que te hagan las cosas, aprende a hacer las cosas”.

La joven influencer se manifestó tras el hecho: “Está empeñado conmigo. Siento que le estreso (…) Giacomo, quiéreme pues”.

Este lunes 8 de abril se vive el segundo día de la segunda ronda de la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes deberán enfrentarse al plan G.R. de Peláez para salvar su emprendimiento. ¿Qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.