El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Flavia le pide auxilio a Mathías para usar su horno

Para el primer plato de la Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, los participantes debían hacer crutones al horno. Debido a la presión, la participante Flavia Laos se olvidó de precalentar el horno.

Por eso, para poder presentar el primer plato completo, le pidió su horno a Mathías Brivio cuando faltaban menos de 10 minutos para que se acabe el tiempo asignado. “No he precalentado el horno. Mathías préstame tu horno”, suplicó la modelo y él aceptó.

Al ver esta acción, Peláez agregó: “Flavia Laos ha ido a usar el horno de Mathías porque ella no había prendido su horno y tenía su horno frío. Mientras Mathías no tenga inconvenientes, eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es prestar alguna preparación del otro participante”.

Este miércoles 10 de abril se vive la segunda Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Emil Jaime, Giovanna Valcárcel y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la cocina de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

