El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emilram revela el gran consejo que le dio Damián Ode

¡Para no creer! Hace poco, Emilram Cossío recibió un mensaje de aliento por parte de Damián Ode, ex participante de “El Gran Chef Famosos”. El actor compartió con el conductor José Peláez el contenido de ese texto.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Juan Carlos ROMPE su morcilla completamente

En el reciente episodio de “El Restaurante”, Emilram confesó: “Damián la otra vez me escribió y me dijo ‘Emilram, dale con todo, ya no juegues, dedícate a la cocina’ (…) Me dijo es ‘Emirlam, estás muy bien. Deja de jugar y métete a la cocina. Cocina hermano, ya no juegues más’”.

Este jueves 23 de mayo se vive la última Noche de Eliminación antes de entrar a la ronda final de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los tres sentenciados se enfrentan en la cocina, ¿quién abandonará para siempre el programa?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.