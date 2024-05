El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emilram Cossío REVELA dato no conocido sobre él

Emilram Cossío sufrió el corte de un dedo en uno de los recientes episodios de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Por ello, en el capítulo de este viernes, vino con el dedo vendado para evitar que vuelva a ocurrir un accidente.

Así que, cuando Peláez visitó su cocina, le confesó un DATO INÉDITO de sí mismo: “Soy tolerante al dolor. Me tiras un puñetazo y no me va a doler. Tengo un índice de tolerancia al dolor alto. Así soy yo. No soy karateka ni boxeador, soy ‘peace and love’”.

Este viernes 3 de mayo se vive el tercer día de Repechaje en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Emil, Zelma Gálvez, Mathías Brivio, Giovanna Valcárcel y Emilram Cossío se enfrentan en la cocina por un cupo de regreso a la competencia culinaria de Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.