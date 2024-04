El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emil ya tiene listo a su refuerzo, ¿quién será?

Emil está dispuesto a todo para salvarse de la Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Por ello, para amenizar la situación, le confesó a Peláez a quién traería como su refuerzo a la cocina de necesitarlo.

El modelo aseguró: “(Traería a) Elsita, la que me ayuda en mi casa. Me encanta el asado que me haces, este plato lo haré en tu nombre”. Por su lado, el conductor de “El Gran Chef Famosos” le respondió: “Deberías traer a Elsita un día como tu refuerzo. Espero que venga la mismísima Elsita”.

Este miércoles 10 de abril se vive la segunda Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Emil Jaime, Giovanna Valcárcel y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la cocina de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.