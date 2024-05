El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emil inventa nuevo corte llamado ‘big brunoise’

¡Para no creer! Pese a estar varios días dentro de la competencia de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, Emil aún no memoriza los nombres de los cortes que tiene que hacer con los ingredientes. Por eso, se inventó uno propio.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Zelma Gálvez se pone celosa de Giovanna Valcárcel tras coquetear con Emil

Peláez visitó la cocina del participante y le preguntó por el tipo de corte que había aplicado con la papa destinada a los tomates relleno. “‘Big brunoise’ (…) No sé cómo se llama exactamente este corte, pero vamos a ponerle ese nombre. Me gusta. Tú sabes que estoy aprendiendo los términos de la cocina, pero a veces hay cositas que se me van”, se justificó.

Este viernes 3 de mayo se vive el tercer día de Repechaje en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Emil, Zelma Gálvez, Mathías Brivio, Giovanna Valcárcel y Emilram Cossío se enfrentan en la cocina por un cupo de regreso a la competencia culinaria de Latina Televisión.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.