El Gran Chef Famosos, El Restaurante: El emotivo mensaje de Masías en la despedida de Emil: “Tienes una energía muy bonita”

Emil conquistó al jurado y a los televidentes de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” durante su paso en la cocina de Latina Televisión. Por ello, en su despedida del programa, los jueces le dedicaron emotivas palabras.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Estos son los mejores memes que dejaron las graciosas reacciones del jurado

Por su lado, Javier Masías aseguró: “No entiendo por qué me alegra tanto que venga gente que no sabe cocinar. Pero cuando me olvido y te miro, entiendo que tu vibra es tan fuerte que puede mantener encendido todo este set. Y no me refiero a los incendios que has ocasionado, me refiero a una energía muy bonita y positiva”.

Asimismo, Nelly Rossinelli le dijo a Emil: “Se ve en tus ojos, y en todo lo que hemos conocido de ti en estos días, que eres un chico que lucha por sus sueños y que va tras ellos. Y este es uno de ellos. Así que no te quedes con las ganas, anda por tu revancha. Sigue cocinando. Tienes una vibra muy bonita y eso va de la mano con la cocina. Te deseamos lo mejor”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.