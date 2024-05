El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Ekaterina y Dorita tienen fuerte ¿DISCUSIÓN?

¿Qué está pasando? Ekaterina Konysheva y Dorita Orbegoso tuvieron un FUERTE intercambio de palabras en el reciente episodio de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Todo inició cuando la actriz rusa ACUSÓ a su compañera de quedarse con los mejores plátanos para el tacacho.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: José Peláez canta y hace bailar a Lita Pezo y Eva Ayllón

La actriz de “Papá en Apuros” le comentó esta “incomodidad” al conductor José Peláez, quien se la transmitió a Dorita. “Se pasa La Gringa. Cómo me deja mal…”, se quejó la actriz cómica.

Pero Ekaterina salió a aclarar la situación: “Nunca he dicho que tú has robado, porque no has robado. Tú sabes cómo elegir”. “No he robado, me lo dieron”, respondió Dorita. Dando a entender que todo estaba bien entre ambas.

Este lunes 13 de mayo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Uno de los cuatro participantes que se enfrenta HOY en la cocina podría ser eliminado. ¿Quién le podría decir ADIÓS para siempre a la competencia?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.