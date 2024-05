El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Ekaterina se emociona al escuchar tierno comentario de Lita

¡Gustó y deleitó! Ekaterina Konysheva no se mostró muy confiada con sus habilidades culinarias para enfrentar la noche de comida de la selva en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Sin embargo, el esfuerzo de la actriz rusa valió la pena porque deleitó el paladar de Lita Pezo, su compañera que nació en Iquitos (Loreto).

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Giacomo Bocchio hace suspirar a Eva Ayllón y a Lita Pezo

Al momento de evaluar, la cantante aseguró: “Estoy muy feliz. Me hace sentir en casa, me hace sentir en mi casa, me hace sentir en mi tierra”.

Estas palabras emocionaron a Ekaterina, quien agradeció el reconocimiento: “No puede haber un mejor comentario que alguien de su tierra me diga ‘me hace sentir en casa’”.

Este lunes 13 de mayo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Uno de los cuatro participantes que se enfrenta HOY en la cocina podría ser eliminado. ¿Quién le podría decir ADIÓS para siempre a la competencia?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.