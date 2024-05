El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Ekaterina Konysheva le pide a Eva Ayllón que cante y ella se niega

La participante de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, Ekaterina Konysheva, no resistió y, luego de tararear una canción de “Ritmo, color y sabor”, le pidió a su compañera Lita Pezo un divertido favor. “Pídele a Eva que cante. Me da roche, me da roche”, manifestó la actriz rusa. Sin embargo, Eva no se quedó atrás y le dio una divertida respuesta. “Yo he venido a cocinar, no he venido a cantar”, bromeó.

Aunque Ekaterina se mostró muy emocionada por la posibilidad de que la artista criolla cante una canción en el programa especial por el Día de la Madre, Eva Ayllón se negó. La artista, que estaba muy concentrada en la cocina, rechazó con una broma la propuesta de cantar en vivo. “No puedo hacer dos cosas a la vez. Tengo que cuidar mis uñas”, expresó a las cámaras.

Este sábado 11 de mayo se vive un capítulo muy especial por el Día de la Madre. Con sus madres como refuerzos, los participantes lucharán para no ir a la Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos”, ¿quiénes lo lograrán?

