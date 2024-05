El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Dorita se apodera de Chun-li para organizarse

Dorita Orbegoso se presentó este viernes en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” usando un vestido similar al de la cultura china. Por eso, el conductor José Peláez no desaprovechó la oportunidad para bromear un poco.

Al ver la similitud entre la vestimenta de Dorita y la de un conocido personaje, Peláez le comentó: “Pareces Chun-li”.

Dorita solo atinó a reírse de la comparación y recalcó: “Nosotras tenemos que estar pulcras, impecables, sin ningún cabello por aquí o por allá. Si no, sentenciada. No debo tener ni un cabello que me distraiga”.

Este viernes 10 de mayo inicia una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes lucharán para evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

