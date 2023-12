El Gran Chef Famosos: ¿Cómo fue el casting de Javier Masías para ser jurado junto a Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio? 

“El Gran Chef Famosos” se ha convertido en uno de los programas favoritos que las familias disfrutan noche a noche. Gran parte de la magia del programa es gracias a los atinados comentarios por parte de los jurados: Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

Este último, justamente, se ha convertido en uno de los preferidos por sus ácidas críticas y sus emotivas despedidas a cada uno de los participantes. Por ello, no dudó en recordar aquel día en que recibió la invitación para formar parte del programa de Latina Televisión.

¿Cómo recuerda Javier Masías su casting para “El Gran Chef Famosos”?

Javier Masías conversó con Giancarlo ‘Flaco’ Granda en “Tiempo muerto” donde, entre otras cosas, hizo memoria sobre la vez en que lo llamaron para que haga su casting para el jurado de “El Gran Chef Famosos”.

El crítico gastronómico recuerda estar en su librería cuando lo llamó el director de casting de Rayo en la botella. “Me querían hacer un casting para un programa de cocina, me dijeron que estaban buscando un jurado. No quiso decir mucho. Fui al casting, me pusieron un plato, yo lo probé y me dijeron qué pensaba de este plato y yo les dije ‘este animal ha muerto por gusto’. Lo siguiente que supe es que querían que fuera parte del jurado”, dijo.

Asimismo, Masías aseguró que entrar en televisión no era una oportunidad que estaba buscando en ese momento, pero agradece que así se haya dado. “Vengo trabajando los últimos años en la gastronomía desde el periodismo y es increíble, cuando uno invierte tanto, tarde o temprano, las cosas regresan. Yo sentí que la gastronomía, una vez más, empezó a trabajar para mí”, precisó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSPERABLE “El Gran Chef Famosos: La Revancha” fue Miguel Vergara.