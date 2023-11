¿Dulces o salados?: Tilsa Lozano nos reveló cuáles son los platos más DIFÍCILES de El Gran Chef Famosos 

Desde que ingresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos”, Tilsa Lozano sabía que, probablemente, se iba a enfrentar a platos de los que nunca en la vida había escuchado hablar. Y así sucedió. Sin embargo, la modelo ha tratado de seguir al pie de la letra las recetas y todos los consejos del jurado para llegar como la primera clasificada a la etapa final de esta cuarta temporada.

Pero, pese al éxito que ha tenido con su sazón, Tilsa Lozano es consciente que no ha sido sencillo, así que le reveló a Latina Entretenimiento cuáles son los platos más DIFÍCILES que ha tenido que preparar. ¿Quieres descubrirlo? Sigue leyendo.

¿Cuáles son los platos más difíciles para Tilsa Lozano en “El Gran Chef Famosos”?

Tras clasificarse a la última ronda de esta cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, Tilsa Lozano le confesó a Latina Entretenimiento que los POSTRES son su mayor debilidad dentro de la competencia. “Lo que me he dado cuenta es que no tengo mano para los postres. Cada vez que me han tocado hacer postres he sufrido un montón”, aseguró.

Pero, no es por todos los pasos que debe seguir en estas preparaciones, sino porque los dulces requieren que todos los ingredientes se incorporen con la medida exacta; a comparación de los platillos salados. “Cuando cocinas un plato salado, vas probando el saborcito, le pones más sal, más pimienta. En cambio, los postres tienen que ser exactos si no lo hiciste a la medida, fuiste”, concluyó.

Mira la ENTREVISTA a Tilsa Lozano sobre su participación en “El Gran Chef Famosos”

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre la solidaridad de sus compañeros tras quemadura en “El Gran Chef Famosos”?

El momento más especial que ha vivido Tilsa Lozano, hasta el momento, en “El Gran Chef Famosos” fue el de la quemadura gracias al accionar de sus compañeros.

La modelo recuerda perfectamente que Christian Ysla dejó todo lo que estaba haciendo en su cocina para socorrerla. “Él estaba cocinando y dejó todo y fue corriendo a ayudarme sin pensar en que se iba a quemar su comida, sin pensar en que no iba a llegar a emplatar”, aseguró.

Asimismo, la modelo comentó que esta pequeña acción le demostró a ella el “lindo ser humano” que es su compañero. “Fue capaz de dejar de lado sus cosas para venir a ayudar a una persona y esa solidaridad no se ve ninguna parte”, concluyó.

¿Cuál es el mejor momento que ha vivido Tilsa Lozano con el jurado de “El Gran Chef Famosos”?

Tilsa Lozano ha logrado superar con gran éxito cada uno de los niveles de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” y se convirtió en la primera clasificada a la etapa final. Por ello, y en base a la experiencia que ha vivido, la modelo confesó que el mejor momento que ha vivido al lado del jurado fue durante la preparación de un carrot cake.

El pasado 20 de octubre, los participantes recibieron el encargo de preparar un carrot cake como el segundo plato en la temida Noche de Sentencia. Sin embargo, la situación no salió bien para Tilsa Lozano, a quien se le cortó el frosting repetidas veces y recibió el ánimo de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

“(Recuerdo), sobre todo, cuando te alientan a no rendirte porque me acuerdo un día que se me cortó el frosting. Se me cortó 3 veces y yo me puse a llorar y dije ‘ya fue, ya no lo voy a hacer’. Pero tenía a los tres jurados diciendo ‘no te rindas’, ‘sigue adelante’, ‘no te frustres’, la gente de producción también. Entonces, creo que eso es lo bonito: Cuando uno está cansado y agotado que venga alguien y te de una sobadita de espalda y te diga ‘vamos, carajo, tú puedes’ es muy bueno”.