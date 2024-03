Denisse Dibós y Marco Zunino son eliminados de “El Gran Chef Famosos X2”

Esta noche una dupla más le dijo adiós a la competencia. Un programa lleno de grandes emociones se vivió en el día de eliminación de “El Gran Chef Famosos X2”, donde se enfrentaron las duplas Angie Arizaga y Jota Benz, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, Luigi Carbajal y Ricky Trevitazo y Denisse Dibós con Marco Zunino por seguir en carrera; sin embargo, esta última pareja no logró convencer al jurado con su sazón y se retiró del reality culinario. Esto dijo la actriz luego de dejar la competencia.

¿Cómo te sentiste al participar en El Gran Chef Famosos?

Mi experiencia en el Gran Chef ha sido muy gratificante. Haber participado en el Gran Chef me ha hecho admirar y respetar más que nunca a todos los cocineros, chefs y conocedores gastronómicos de nuestro país. No solamente significa conocimiento y experiencia sino sobre todo mucho amor y entrega Me siento muy contenta de haber llegado tan lejos en esta competencia que me deja llena de aprendizaje, un reto nuevo en mi vida, y muchas buenas y bonitas amistades.

¿Sientes que tu amistad con Marco se consolidó luego de esta experiencia?

Competir junto a Marco trajo su propio reto porque era fluir en un nuevo lenguaje de comunicación y alinearnos en un código completamente distinto. Creo que tenemos la confianza y la complicidad suficientes para poder soportar los momentos de estrés que vivimos, poder perder la paciencia el uno con el otro, y luego seguir avanzando. Marco y yo somos como hermanos.

¿Qué consideras que les faltó para seguir en competencia?

Nos faltó sacar el manjar blanco unos segundos antes de la olla jaja. Bueno, siempre se puede mejorar por supuesto, pero créeme que cada en programa hicimos lo mejor que pudimos. Me llevo la mejor experiencia en El Gran Chef Famosos, lo volvería hacer.

