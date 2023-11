De usar leche condensada en anticuchos a llorar por el aguadito: Los mejores momentos de Junior Silva en El Gran Chef Famosos

Su paso por el programa culinario de Latina Televisión encantó a todos los ‘chefcitos’. Junior Silva fue uno de los participantes de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” y regresa a la cocina partir de este lunes 4 de diciembre por su revancha.

Por ello, y antes de disfrutar de más risas junto al actor, AQUÍ recordamos los mejores momentos que tuvo Junior Silva en su paso por “El Gran Chef Famosos”.

Leche condensada en lugar de ajo en anticuchos

Si hay un momento por el que los televidentes recuerdan la participación de Junior Silva en “El Gran Chef Famosos” es aquel en el que confundieron la leche condensada con la salsa de ajo molido. En una de las intensas Noches de Repechaje, el actor invitó a su compañera Connie Chaparro como su refuerzo.

El jurado les pidió anticuchos como una de las preparaciones de ese día. Al momento de hacer la salsa, Connie echó leche condensada en lugar de ajo y nadie notó el error hasta el momento en el que el jurado probó la preparación.

“¿Qué ha pasado acá? Se han equivocado, han echado azúcar en vez de sal. Está dulce, parece BBQ. Estoy sorprendido porque nunca había probado esta cocina dulce”, precisó Giacomo Bocchio.

Fugó al baño en medio de la grabación

En una de las intensas noches de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, el jurado pidió como primer plato un Ají de atún. Sin embargo, ni bien iniciado el tiempo de preparación, Junior Silva no aguantó las ganas de ir al baño. “Quiero ir al baño, ¿puedo ir al baño? (…) ¿Por qué tomé agua? Tengo que cocinar, ay, por favor”, dijo exasperado.

El actor optó por dejar todo sancochado, y despistar al jurado, para irse por unos minutos a los servicios higiénicos. “Yo jamás en mi vida vi a alguien que pare una competencia para ir al baño. ¿Se habrá lavado las manos?”, se cuestionó su compañera Laura Spoya.

Lloró por el aguadito de su abuelita

En una de las Noches de Eliminación en la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, Junior Silva no pudo evitar derramar algunas lágrimas en la “Última cena” porque, justamente ese día, se cumplía un año desde el fallecimiento de su abuelita.

Mientras probaban la pachamanca, el actor recordó que su abuelita era la que hacía el aguadito más rico que había probado. “Estoy tratando de estar bien, pero no sé. Quiero dedicarle esto, el programa, a mi familia. Me apena mucho no estar en la misa de mi abuela”, expresó entre lágrimas.

Recibió el apodo de ‘Pollo rata’

Junior Silva también sacó las mejores risas de sus compañeros en cada uno de sus pasos por la cocina de “El Gran Chef Famosos”. En uno de los episodios, el actor trajo unas orejas de pericotito en honor a la jurado Nelly Rossinelli. Pero no solo eso, sino también una cola para acompañar el disfraz.

Sin embargo, en lugar de ser un pericotito, su compañero Mauricio Mesones lo apodó ‘Pollo rata’. “Feliz de estar aquí, es la primera vez que voy a compartir cocina con Ale, con mi querido amigo ‘Pollo rata’”, dijo entre risas el cantante.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Karina Calmet y Miguel Vergara (participantes de la 1era temporada), Junior Silva (participante de la 2da temporada), Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3ra temporada). Todos ellos aceptaron regresar en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.