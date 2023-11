‘Checho’ Ibarra fue eliminado de El Gran Chef Famosos 4

Pese a luchar por conservar su puesto dentro de la competencia de “El Gran Chef Famosos”, el ‘Checho’ Ibarra fue eliminado este miércoles del programa culinario. El jurado despidió al periodista deportivo de la cocina.

Antes de abandonar el set, ‘Checho’ tuvo emotivas palabras para el jurado: “(Giacomo) No te voy a olvidar nunca. (Nelly)Eres un sol, nunca te vi de mal humor, siempre con una sonrisa, eso es bueno, te tenemos mucho cariño, no cambies nunca. (Javier) Más allá de que a veces mes has criticado y me ha frustrado eso, a veces me enojaba contigo, pero sentía que lo que me decías era para que yo mejore”.

Asimismo, envió un mensaje de ánimo a sus compañeros: “Son un grupo bárbaro, que gane el mejor. Son buenos los cuatro. Gracias por todo muchachos”. “Me voy con la cabeza en alto, dejé todo en este programa. Dejé la perseverancia, la voluntad, el esfuerzo y el corazón. La amistad siempre está”, concluyó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9 y Renato Rossini en el nivel 10. Mientras que la última eliminada antes de la ronda final fue Fiorella Cayo.