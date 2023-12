Adiós Mustafá: Mauricio Mesones ya tiene nuevo apodo en El Gran Chef Famosos: La Revancha

Tiene nuevos apodos. Mauricio Mesones recibió muy buenos comentarios sobre su preparación de “Arroz con huevos fritos a la inglesa” en El Gran Chef Famosos. El cantante se atribuyó un nuevo apodo luego de contar con elogios de parte del jurado.

Giacomo Bocchio le dijo: “Muy bien Mauricio. No hubo necesidad de hacer nada más”. Por su parte, Nelly Rossinelli le indicó: “Me han gustado los bordes y está en su punto“. Finalmente el más emocionado fue Javier Masías, quien se quedó comiendo su platillo: “Bien hidratado y bien cocida. Así me gusta comer el huevo frito“.

Por su parte Mauricio se sintió alegre por los comentarios y reveló: “No me digan Mauricio. Ahora soy Huevoncio”

Este martes 5 de diciembre, inició la temporada INSUPERABLE de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Mauricio Mesones, Susan León, El Flaco Granda, Junior Silva, Milene Vázquez y el “Loco” Wagner regresan a la cocina para llevarse la olla dorada. ¿Quiénes lograrán salvarse de la primera Noche de Sentencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.