Sebastian Yatra y Aitana ya no se esconden y los besos apasionados lo confirman

La química entre ellos es innegable. Después de tres semanas de especulación sobre un posible romance entre el cantante colombiano Sebastián Yatra y la artista española Aitana Ocaña, se confirma tras la difusión de unas fotos por la revista Hola!

Y es que los paparazzi venían siguiendo de cerca a ambos artistas y se activaron los rumores de alerta de un posible romance después del anuncio del fin de ru relación de Aitana con el actor español de ‘Elite’ Miguel Bernardeau.

Y es que la química que hay entre ellos sobrepasa las pantallas y un presunto affaire entre la cantante catalana y el intérprete de ‘Tacones rojos’ habría comenzado en el Talent show de Antena 3, justo cuando también Aitana terminaba el rodaje de ‘La última’, la que serie que protagonizaba junto a ex pareja Miguel.

Aitana Ocaña: ¿Este fue el motivo por la cual terminó su relación con el actor Miguel Bernaude?

Después de finalizar su romance con el actor español de 26 años, los rumores iba incrementándose de que Aitana y Sebastian Yatra tenían más que una amistad.

Fue a finales del mes de diciembre en donde se incrementó las especulaciones de un posible romance.

“Han salido fotografías (de Sebastián Yatra) saliendo de casa de Aitana y se había comentado que había pasado alguna noche juntos”.

Según medios españoles, ambos artistas tendrían una relación amorosa.

“He hablado con uno de los amigos de Aitana que conocía de esta amistad con Yatra y le digo “A ver si lo estará consolando Sebastián ahora”, y me dice: “Bueno, no me extrañaría y yo apostaría fuertemente a que sí”. respondió ‘Mamarazzis’ en su podcast