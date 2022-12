Conciertos 2023: Calvin Harris confirma su llegada a Perú

Summer 2023. Calvin Harris regresa al Perú para ofrecer su mejor playlist en un show de ensueño, el próximo 24 de febrero en campo del Estadio Nacional así lo confirmó la empresa Teleticket a través de sus redes sociales.

El Dj británico estuvo encabezando el FIFA Fan Fest en el Mundial de Qatar 2022, y es considerado por la Revista DJ Magazine como el Top 16 del mundo y tiene más de 27 hits como Top 10 en los principales charts de música.

Entre sus más sonados hits están “Summer” , “How deep is your love” quien tiene como protagonista a la modelo Gigi Hadid, que hasta la fecha tiene más de 1,531,673,370 vistas desde su lanzamiento.

Por otro lado “blame”, “I need your love”, “Feels”, “This is what your came for” también se encuentran entre las más escuchadas.

Para comprar las entradas y ser parte de este concierto con las mejores mezclas de su setlist. Aprovecha la preventa que saldrá este miércoles 14 de diciembre y jueves 15 de diciembre con un 15% de descuento con tarjetas Interbank y lo podrás en la plataforma digital de Teleticket.