¿Carolina Braedt alista nueva boda? Ex participante de El Gran Chef Famosos habla de matrimonio e hijos junto a novio francés tras separación

Carolina Braedt hizo noticia a mediados de este 2023 tras la mediática separación de su esposo Bruno Vega. La influencer peruana, en ese momento, optó por no dar declaraciones de lo sucedido en su matrimonio. Y, tiempo después, presentó en redes sociales a su enamorado francés Anders Partouche.

Desde entonces, la influencer ha compartido algunos detalles de su relación a través de internet. Pero, finalmente Carolina Braedt decidió abrir su corazón y dejó ingresar a Reporte Semanal de Latina Televisión a su casa para conocerla un poco más. Ahí, también habló sobre su futuro con su galán francés.

En la intimidad de su sala de estar, Carolina Braedt le confesó a Reporte Semanal que se encuentra sumamente feliz de tener al lado a Anders Partouche, quien se encuentra en Lima acompañando a su pareja en distintos compromisos. “Siempre quise venir a visitar y no tenía idea de que Perú era tan hermoso y asombroso”, dijo el francés.

¿Cómo inició el nuevo romance de Carolina Braedt y Anders Partouche?

Pese a que previamente Carolina Braedt había dado ciertos detalles sobre su relación con Anders Partouche, con Reporte Semanal se explayó y reveló detalles que no todos sus seguidores conocían. Según contó, ambos se conocieron en una clase para hacer alfombras que ella tomó durante su estadía en París, Francia.

“Fue de la nada. Anders tenía una tienda en París para hacer alfombras. No sé cómo me salta un video en Instagram de esta actividad que se podía hacer en París y reservé. Llego a este lugar para hacer mi alfombra y, ¿quién era el señor que atendía? Venía de Perú, estaba con jet lag. Veo esto y me inscribí par el día siguiente”, reveló la influencer. “Ella necesitaba algo de apoyo, así que empecé a ayudarla y en algún punto, nuestros hombros chocaron y sentí una pequeña chispa. Y luego pensé: ‘Creo que le puedo gustar’”, agregó Ander.

Asimismo, Carolina Braedt confesó que Anders le pidió que sea su enamorada oficialmente durante una cita en el Arco del Triunfo de París. “Esto nunca lo habíamos contado. Yo regresé de Perú, la segunda vez que lo vi y bueno, nada, me llevó y me preguntó ¿Quieres ser mi novia? Le dije que sí”, dijo con una gran sonrisa.

¿Carolina Braedt planea casarse y tener hijos con su novio francés?

En la misma entrevista, la influencer peruana confesó que aún no sabe cuándo se establecerá junto a su pareja porque, por el momento, se mueven entre Francia y Perú por los compromisos de ambos.

Y, ante la pregunta de si se volvería a casar después de su mediático divorcio con Bruno Vega, Carolina Braedt aseguró que sigue creyendo en el matrimonio. Además, adelantó que la posibilidad de convertirse en madre sigue entre sus planes, tal vez para un futuro.

“No se supo mi versión (sobre la separación con Bruno Vega). Entonces, yo también cometí el error de no comunicarla a tiempo. Yo creo que siempre hay que estar atentos, no caer en la confianza absoluta. Tener las antenitas paradas y escuchar otras opiniones. Me cerré en que era mi relación y no existía nadie más alrededor. La verdad se supo y ahora estamos en los temas legales para separar las empresas y poder cerrar este capítulo bien. Pero bueno, ya aprendí mi lección. Una puerta se cierra y miles se abren”, concluyó.

¿Quieres ver toda la entrevista de Reporte Semanal de Latina Televisión a Carolina Braedt? Dale clic al video en la parte superior.