BZRP en Lima 2023: ¿Flavia Laos es parte de los seleccionados en el Festival Barrio Latino Remix?

Ya está confirmado. Estamos a menos de tres meses para el gran evento musical, donde exitosos cantantes argentinos entre ellos el productor musical Bizarrap serán parte del Festival Barrio Latino Remix. Que se realizará este 29 de abril en el Club Cultural Lima – Chorrillos.

Y Joinnus ya confirmó quienes serán los artistas seleccionados encargados de ponerte a cantar y bailar. El que encabeza la lista es BZRP y entre ellos varios colegas argentinos que también serán parte del festival.

En la publicación dada a horas de la mañana en su cuenta oficial de Instagram etiquetó a María Becerra, al artista Cris MJ, Cazzu y DJ PLAYERO.

Pero por otro lado también agregó que hay varios artistas peruanos que serán parte de este fiestón del año, entre ellos el nombre de Flavia Laos está como parte del post.

Festival Barrio Latino Remix: Flavia Laos se suma a la lista de artistas

Sin duda la está rompiendo. Flavia Laos pasa por su mejor momento ya que hace poco anunció a través de sus redes sociales que era parte de una famosa serie de Netflix “Too Hot To Handle”.

Pero por si no fuera poco, no solo su faceta de actriz viene resaltando. Ella viene trabajando a la par su lado musical y hace un par de meses atrás sacó nueva canción “Ahora me llamas” que hasta la fecha de su lanzamiento ya viene acumulando 1.4M de vistas. No hay duda que todo lo que haga esta gran artista peruana se convierte en éxito.