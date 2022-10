Black Adam: ¿Qué significa la escena post-créditos para el Universo DC?

Black Adam ya está en los cines. La película protagonizada por Dwayne Johnson se une al Universo DC y y la escena post-créditos ha traído de regreso a uno de los héroes más queridos por todos los fanáticos: el Superman de Henry Cavill. Como se recuerda, el actor lleva alejado de su personaje desde la Liga de la Justicia, de 2017.

La trama sigue al anti-héroe que da nombre a la cinta hace 5 mil años, cuando recibió sus poderes con la finalidad de salvar a su pueblo natal, Kahndaq, de las manos de un tirano gobernante. Tras lograr su objetivo se queda dormido, sin embargo, una situación inesperada lo hace despertarse en el mundo moderno, donde impartirá su propio estilo de justicia.

¿Qué pasa en la escena post-créditos de Black Adam?

Luego de aceptar su trabajo como defensor de Kahndaq, Adam se encuentra descansando en su guarida cuando es invadido por un dron de la funcionaria Amanda Waller (Viola Davis), que le menciona que mientras no salga de ahí no tendrá problemas con ella. El personaje de Johnson se niega a acatar la orden a lo que Waller responde que pedirá ayuda de “otros planetas”.

Molesto por lo dicho, Adam destruye el dron y desde los cielos llega Superman (Henry Cavill) que solo atina a decirle: “tenemos que hablar”. La frase ha despertado el interés de todos los fanáticos de DC Cómics con respecto al futuro cinematográfico de la franquicia.

¿Veremos a Black Adam y Superman enfrentándose?

En una reciente entrevista con CinemaBlend, Dwayne Johnson reveló que tiene grandes ambiciones en DC Cómics. Al ser consultada sobre un posible enfrentamiento entre ambos héroes, la estrella de Hollywood contó que ese era “el punto” principal de tener su propio filme en solitario.

Además de esto, el actor también declaró que se viene una “nueva era” en el Universo DC. “Lo he venido diciendo por un tiempo, una nueva era en el Universo DC está por comenzar. Y a lo que me refiero con esto es introducir a nuevos personajes, no una secuela o una propiedad intelectual, algo como ‘Black Adam’, hace dos años nadie sabía quién era, nosotros sí, pero el resto del mundo no”, explicó.

Black Adam está disponible en todos los cines a nivel nacional desde el 20 de octubre. Hasta el momento ha cosechado críticas mixtas en su primera semana de estreno a nivel mundial, obteniendo una calificación de 7.3 en Imdb y un 43% en Rotten Tomatoes.