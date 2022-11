Villa El Salvador: 300 alumnos con necesidades especiales reciben clases en módulos prefabricados

Alumnos del Colegio Divina Misericordia de Villa El Salvador reciben clases en módulos prefabricados desde hace más de 8 años. La institución educativa para niños con necesidades especiales debía construirse el próximo año, pero el proyecto ha quedado desactivado.

Según contó la directora de la escuela, Elvira Pacherres, su corazón “se rompió” al darse cuenta que la obra figura como desactivada en el portal Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presupuesto fue aprobado en 2014 y desde entonces no ha tenido respuesta alguna.

En esta sede se atienden a niños con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otras necesidades, no obstante no se cuenta con implementos básicos como servicios higiénicos, carpetas, sillas o juegos didácticos para la enseñanza.

Sumado a la falta de material y la pobre infraestructura, cerca de los módulos donde se dictan las clases algunos roedores han empezado a hacer sus madrigueras, lo que podría ser un peligro para todos.