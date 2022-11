Solo tiene 13 años y ya ingresó a la universidad Mayor de San Marcos

¡Pequeña Genio! Dayana Taco Gutierrez, es una pequeña que comparte el tiempo entre los estudios, la academia universitaria y en ayudar a sus padres en el negocio de los eventos. Tener el tiempo copado no es impedimento para logarar sus objetvos.

Ingresó a la universidad nacional Mayor de San Marcos con un puntaje de 844.8750 en el puesto 25 para la carrera de matemáticas puras, y es considerada la ingresante más joven del último proceso de admisión 2013-1.

Sus logros académicos hablan por ella. Los diplomas que lucen con orgullo en su casa son de las olimpiadas de matemáticas al cual ella concursa.

Y es que Dayana siempre fue una niña muy persistente que ama los retos. Uno de los retos que se propuso fue ingresar a la San Marcos.

“Me daba miedo, porque las demás personas eran grandes. No lo sentí ni fácil, ni dificil, solo me enfocaba en el exámen y en dar lo mejor de mí”

UN SUEÑO CUMPLIDO

Luis Taco padre de Dayana nos comenta el porque su hija normaliza un proceso de admisión.

“Ella estaba participando en las olimpiadas de matemáticas y el examen de admisión es como una competencia más. Porque en una competencia de matemáticas, esta con la línea de secundaria de todas las edades y creo que no hay mucho cambio porque vio a los chicos grandes igual que en las olimpiadas. Mi hija lo tomó como una competencia más”

Para su padre Dayana es una proyección de los sueños que nunca pudo cumplir, pues de joven postuló a la San Marcos y a otras universidades pero lamentablemente no ingresó.

“Es algo que yo siempre quise ingresar”, “Yo siempre quise decir: ingresé a la San Marcos, a la universidad del Callao, a la UNI” “Es algo que yo no logré, pero ella sí” y eso es algo “como si yo hubiese logrado”.

Incluso su papá ha contado que desde que Dayana ha ingresado a la universidad, muchas academias y otros colegio le han llamado que su hija preste su imagen promocionando los servicios educativos.

Luis Taco: “Me llaman de otros colegios para que mi hija haga una toma de fotos. Algunas academias también me llaman y me dicen para que haga un videito en donde diga que estudia con nosotros.“

LA DISCIPLINA ESTÁ POR ENCIMA DEL TALENTO

Dayana es estudiante de segundo grado del colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita. Su rutina de lunes a viernes es bastante exigente, pues estudia de 8am a 2pm. Al regresar a casa almuerza y de 4pm a 8pm se prepara en una academia Pre-universitaria con estudiantes de quinto grado de secundaria.

Ángel Romero, profesor de Dayana nos cuenta: “Todos tenemos este lema que la disciplina está por encima del talento. En la academia hay chicos muy talentosos pero si nosotros no tenemos la disciplina de poder trabajar como lo hace Dayana, no vamos a lograr ninguna meta propuesta.”

“El hecho de trabajar en las mañanas y en las tardes, es un sacrificio. De hecho que ella lo hace porque le gusta, pero igual es un sacrificio.”

“SIEMPRE HAY TIEMPO PARA TODO”

Esta es la gran lección que una niña de 13 años nos lo enseña. Porque Dayana tiene tiempo para estudiar, tiene tiempo para prepararse, para dar un examen de admisión, tiene tiempo para jugar con sus amigos y ayudar a su papá en el negocio familiar.

La disciplina y la organización son sus mayores virtudes. Ahora Dayana sigue estudiando, porque este examen fue solo un reto que ya superó y debido a las normas de la universidad su vacante no podrá ser reservada. Y cuando termine el colegio tendrá que postular otra vez.

“Yo ya estaba con la idea de que si ella ocupaba una vacante no lo iba a obtener por el hecho que está en segundo de secundaria, eso lo tenía claro desde un inicio” nos comentaba el padre de Dayana.

“Ahora que ha ingresado y no le han dado la vacante, no me pongo triste, ella está en segundo de secundaria y cuando esté en quinto lo va a lograr nuevamente.”

Pese que ya ingresó no podrá entrar a la universidad, Dayana quiere seguir retandose y continuará postulando a más universidades. Sus amigos del colegio le dicen que todo lo que viene realizando es en vano, peor ella quiere demostrarse a sí misma que sí puede para estudiar la carrera de medicina que tanto quiere.

“Yo sí me he animado a seguir postulando hasta ingresar a medicina. A fin de año, voy a seguir postulando, aunque no sea a medicina solo sé que seguiré postulando y mejorando mi nivel” nos comenta la pequeña genio.

VA POR MÁS RETOS

Dayana no solo le ha probado a sus padres, profesores, compañeros y a su colegio que ella puede ingresar a la universidad que quiera. Sino que se ha demostrado a sí misma que con tenacidad y perseverancia y mucha disciplina los sueños pueden cumplirse. Dayana nos da una gran lección de vida y con tan solo 13 años, le espera grandes planes a futuro al acabar el colegio e ingrese a la universidad para que finalmente se convierta en la doctora que tanto anhela ser.