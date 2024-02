¿Rossana Fernández-Maldonado está enamorada? Actriz se puso nerviosa con esta pregunta en Arriba Mi Gente

Alejandra Graña, Rossana Fernández-Maldonado y Gonzalo Revoredo visitaron el set de Arriba Mi Gente para promocionar la obra de teatro “Lovers” que trata sobre el amor y sus conflictos. El elenco contó lo que el público puede ver en este espectáculo que será una especie de stand up. Este show se realizará en el teatro NOS PUCP el 13 y 14 de febrero.

Santi Lesmes le preguntó a la actriz Rossana Fernández-Maldonado sobre como recibirá el día de los enamorados. Ella respondió un poco nerviosa que lo recibirá con mucha amistad y con mucho amor. Para ser más contundente señaló: “Le digo al Perú entero, no tengo a quien me llame, quien me gileé, quien me dé un corazoncito, pero tal vez este año me enamoro de un galanazo”.