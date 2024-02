Ricardo Gareca manda conmovedor mensaje a los hinchas peruanos y pide que no lo olviden: “Quedarán en mi corazón”

Ricardo Gareca es el nuevo técnico de la Selección Chile, pero si de algo está muy seguro es que no olvidará a los peruanos. El técnico argentino logró un sinfín de objetivos al mando de la ‘Blanquirroja’. Por ello, asegura que la hinchada tiene un lugar especial en su corazón.

“A mí no me gustaría que me olviden. Yo no los voy a olvidar. Yo no olvido. Esto es algo de cada cual. Eso se quedará en mi memoria y en mi corazón el resto de mi vida. Esas cosas no se olvidan”, expresó el técnico argentino sobre los hinchas peruanos. Asimismo, comentó que el dirigir a un combinado nacional es como cual otro y él es un profesional.

“Estamos hablando de fútbol, donde a uno lo contratan, esto uno tiene que hacerlo, es algo profesional. Voy a ser todo lo posible para que Chile logre los objetivos”, comentó Ricardo Gareca, quien espera conectar con ‘La Roja’ así como lo hizo con la ‘Blanquirroja’.

Ricardo Gareca brindó una entrevista exclusiva para Arriba Mi Gente, donde reveló datos inéditos de su salida de la selección peruana y también sobre cómo se siente tras tomar el mando de la país sureño. Asimismo, le mandó un conmovedor mensaje a todos los hinchas peruanos, donde pide que no lo olviden.