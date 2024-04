Pesadilla fuera del Estadio San Marcos: vecinos HARTOS de los conciertos

Mientras los fanáticos disfrutan de la temporada de conciertos en el Estadio San Marcos, los vecinos que viven en la urbanización Los Cipreses, Helio y Unidad Vecinal número 3 viven una pesadilla. El ruido de los masivos eventos que se escucha hasta altas horas de la noche, e incluso a varias cuadras del escenario, tiene perturbadas a las familias que viven en los alrededores.

Graciela, una señora de 94 años, cuenta su experiencia “No se duerme en toda la noche. Muy seguido, todo ahora es acá en San Marcos y nosotros pues resistimos”. Pero la bulla no es el único problema. Los vecinos también señalan el caos que se genera y que imposibilita a los vecinos salir rápidamente ante alguna urgencia. “La Policía cierra todos nuestros accesos”, aclaró otra de las vecinas.

Pero los males no empiezan con el concierto, sino con las pruebas de sonido que inician varios días antes. “Imposible dormir, es un problema de contaminación sonora“, afirmó uno de los residentes de la zona.

César Santa María, vocero de los vecinos desde hace varios meses, denuncia haber recibido amenazas a raíz de la “cancelación” del concierto de música electrónica “Ultra”, pese a que el evento sí se llevó a cabo. Además, denuncia la mala gestión de la rectora de San Marcos, Jeri Ramón. “Al interior de la universidad todos se preguntan que hace con ese dinero”, expresó.

La rectora de la San Marcos no descarta cancelar los conciertos por contaminación sonora y menciona que los conciertos que se están realizando son reprogramados, aunque no es el caso de todos. “Una vez que nosotros podamos hacer las mejorar a la universidad pues ya no saldrán los ruidos molestosos”, declaró.

