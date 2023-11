¿Mónica Torres retó a Santi Lesmes a un duelo de cocina?: “No te tengo miedo”

Santi Lesmes estuvo en el set de ‘El Gran Chef’ para hablar con los competidores de esta nueva temporada. Como se sabe, retornaron 12 famosos en busca de quedarse con el primer puesto. Sin embargo, sucedió algo totalmente interesante que impactó a todos los presentes. El conductor de “Arriba Mi Gente” mencionó que él no está dentro de los integrantes porque le tienen miedo.

El comentario no habría sido del agrado de Mónica Torres, quien rápidamente tuvo una contundente respuesta cuando el español se acercó a hablar con ella. “No te tengo miedo”, fue el rotundo mensaje que le mandó la ‘Reina de los Beneficios’.

Santi no se quedó callado y no desaprovechó la oportunidad. El presentador le consultó a la actriz si estaría de acuerdo o no con que él regresara a la cocina para ser un concursante más en ‘La Revancha’. No obstante, Mónica lanzó fuerte dardo con el que incendió las estaciones de ‘El Gran Chef’. “Me gustaría. Quiero verte en la cocina”, expresó la comediante.