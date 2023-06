Miraflores: parapentistas y municipio enfrentados por cierre de parapuerto tras dos accidentes

El uso de los espacios públicos de Miraflores continúa enfrentando a vecinos, deportistas y visitantes del distrito. Ahora son los parapentistas quienes piden que se reabre el parapuerto tras 45 días de cierre.

“Fueron dos personas que salieron del parapuerto. Uno terminó colgado en un poste de la Costa Verde y otro terminó lesionado tras caer en la playa. Es en ese momento decidimos cerrar este espacio”, dijo Felipe Ojeda, Sugerente de deporte y recreación, para explicar la razón de la medida.

La Municipalidad de Miraflores señaló que está haciendo una nueva ordenanza para regular esta actividad tanto en la parte comercial como deportiva. Si bien es cierto los deportistas no se oponen, ellos exigen una mejoría en la comunicación y una mayor transparencia.

“Miraflores es mi cuna de vuelo, aquí comencé. Me duele mucho verlo así, ya tenemos tres meses en los que no podemos volar. Estamos tratando de trabajar de la mano con la Municipalidad, pero no tenemos la información suficiente para saber cuándo se va a reabrir el parapuerto”, dijo el parapentista profesional Juan Ortiz.

“Necesitamos un poco más de comunicación. Me duele que se cierre el parque, pero también entiendo que se debe hacer para ordenar esto. Por esto pedimos que las cosas se hagan bien, con transparencia”, agregó.

