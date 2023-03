Milena Warthon sobre público de Viña del Mar: “Demostraron respeto por mi trabajo y es algo que valoro mucho”

Milena Warthon visitó el set de Arriba Mi Gente tras levantar la Gaviota de Plata en Viña del Mar. La joven cantante conversó con nuestros conductores y agradeció el apoyo que le brindó el público durante su estadía en la competencia internacional.

“La Gaviota es un símbolo y un reconocimiento a estos cinco años en los que he trabajado por mi carrera, de todo lo que he pasado y de todo el cariño que recibo de la gente. Además, es una responsabilidad que me motiva a no dejar de trabajar, porque hay muchas objetivos por conseguir”, dijo Milena Warthon con una enorme emoción.

Asimismo, la joven artista se mostró muy contenta por el apoyo que recibió de todo el público durante su paso por la competencia internacional.

“Chile ha sido una experiencia maravillosa. Desde el primer momento que pise Santiago he recibido un cariño enorme. Cuando estuve en la Quinta Vergara fue alucinante, porque desde el primer instante la gente me aplaudió. Demostraron respeto por mi trabajo y es algo que valoro mucho”, agregó.

Milena Warthon recordó su etapa en los programas de Latina

Tras su regreso a Perú, Milena Warthon conversó con Santi Lesmes en su primera conferencia de prensa. En este primer encuentro, el conductor de Arriba Mi Gnete le preguntó sobre sus inicios en los programas de canto de Latina Televisión. Con emoción, la joven artista reconoció lo importante que fue para ella tener una vitrina para dar a conocer su talento.

“Latina siempre ha tenido un espacio para exponer a muchos artistas y el talento peruano. Después de pandemia, fue muy positivo que empiece La Voz, porque mucha gente, al igual que yo, llegamos al concurso con la expectativa de encontrar una plataforma que nos permitiera demostrar todo nuestro talento. Gracias a esto, muchas personas pudieron conocerme”, señaló.