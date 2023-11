Maju Mantilla revela sus secretos de belleza

Esta mañana los conductores de “Arriba Mi Gente” expusieron sus mejores tips para tener una mejor calidad de vida. Entre ellos destacaron los consejos de la reina Maju Mantilla, quien reveló cuáles son los alimentos que consume a diario para potenciar su belleza.

Fernando Díaz fue el primero en develar su rutina diaria de buena alimentación. El conductor señaló que consume tres huevos duros todas las mañanas. Después de ello, el conductor le dio el pase a Maju Mantilla y Karina Borrero.

“Yo tengo mis cinco comidas al día. Yo desayuno, como algo a mediodía, luego almuerzo, luego a media tarde…Arroz blanco ya no como, como arroz integral, no mezclo tampoco los carbohidratos. Como bastante verduras. Siempre ensalada en casa. Ahora consumo más proteína porque hago ejercicio”, reveló la reina de belleza.

“A la mayoría de nosotros no nos gusta el agua, pero de verdad que el agua es bien importante, además también hay una relación entre hidratarse y el dolor de cabeza…es bien importante estar hidratado”, agregó Karina a los tips que brindó Maju.

“Por ejemplo dolor de cabeza o cuando no comes a tus horas. En varias oportunidades me ha dado migraña porque he dejado de comer durante un espacio de tiempo, no me he hidratado y he empezado con un dolor de cabeza”, respondió Maju Mantilla.

