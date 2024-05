Karina Borrero regresa a Arriba Mi Gente: “Me siento muy querida aquí”

Esta mañana, Karina Borrero visitó los estudios de Arriba Mi Gente junto a Jonatan Rojas, Cint G, Cielo Torres e Ivanna Yturbe para hablar sobre el estreno de la nueva temporada de “El Gran Chef”. Borrero compartió su entusiasmo de estar de regreso en el espacio matinal y contó sus experiencias recientes en la competencia.

“Me siento muy emocionada de haber estado hoy aquí porque ‘Arriba Mi Gente’ es como mi familia. Siento que he regresado a casa. Me siento muy querida aquí… También estoy con la emoción de estar compitiendo en ‘El Gran Chef’, les aseguro que voy a darlo todo”, expresó Karina luego de visitar el programa.

Las grabaciones de la nueva temporada de “El Gran Chef” ya han comenzado y Karina compartió detalles sobre su desempeño en la competencia culinaria. “Me ha ido bien. He aprendido un montón y también me han ayudado en la preparación de algunos platos. Me he dado cuenta de que, aunque yo creía que sabía de cocina, no sé nada”, confesó Borrero.

