Joven sana gratis plantas de las calles: conoce la historia de “El chico de las plantas”

Jean Carlos Torres (28) dejó el marketing para dedicarse por completo a las plantas. Es una de las personalidad de internet, exactamente en Tiktok donde tiene más de 170 mil seguidores. Ahí genera contenido enseñando el cuidado sobre las plantas.

‘El chico de las plantas’, aparte de vender plantas, aconseja como cuidarlas, alimentarlas, regarlas, da secretos para que se vean hermosas y muchas cosas más.

“Recorro todo San Miguel, me he ido hasta Magdalena, San Isidro. Lo más lejos que he ido ha sido camino real. También partes del Callao…”, le comentó Jean Carlos a Jorge Solari.

¿Qué acciones realiza “El Chico de las plantas”?

En su cuenta de Tiktok no sólo se dedica a vender plantas o dar consejos. Es un apasionado de su trabajo. Por ello, busca que la ciudad sea un lugar más verde para todos. También se encarga de darle mantenimiento a las plantas de la calle que se encuentren en mal estado. Incluso en unos videos restauró un jardín descuidado a una persona de tercera edad.