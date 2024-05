Finalistas de “El Gran Chef Famosos” recuerdan sus mejores momentos en el programa horas antes de la GRAN FINAL

Los finalistas de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, Emilram Cossío y Gino Assereto, llegaron al set de “Arriba mi Gente” a solo horas de la Gran Final la competencia culinaria. Mathías Brivio, el segundo finalista, acompañó a sus compañeros y rivales vía Zoom. Los participantes revivieron sus mejores momentos en la competencia.

Gino Assereto fue una de las sorpresas del programa, pues el participante ha sido uno de los mejores cocineros a lo largo de la temporada. Sin embargo, Gino también se ha enfrentado a momentos tensos en la cocina, en especial, cuando tuvo que preparar un plato de odia: mondonguito a la italiana.

El ‘tiburón’ cocinó el plato y se olvidó de un importante ingrediente, las zanahorias. “No me gusta el mondongo. Me hace acordar a mi mamá. No quiero, sáquenlo de mi cara”, se escucha decir al modelo.

Por su parte, Emilram fue uno de los participantes que más evolucionaron dentro de la competencia. Al igual que Gino, Emilram sufrió fuertes críticas por parte del jurado por su mondonguito a la italiana. “Este aderezo es repugnante”, expresó el jurado Javier Masías.

Además, Gino le recordó a Emilram cómo inició en la competencia, pues el actor ha sido una de las mayores sorpresas al llegar hasta la última etapa del programa. “Yo acá tengo que felicitar a mi hermano emilram que empezó metiendo el pollo en la licuadora. Y ahora el Perú entero lo ama y ahora está en la final”, expresó.

Hoy 27 de mayo es la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Gino Assereto, Mathías Brivio y Emilram Cossío se enfrentan por el ansiado primer lugar de la competencia de cocina, ¿quién ganará?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.