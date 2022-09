Fans se comprometieron en concierto de Coldplay

Durante el primer concierto que brindó Coldplay en Lima se vivió un romántico momento en la tribuna norte del Estadio Nacional. ¿Qué pasó? Pues un fan se armó de valor para pedirle la mano a su novia en medio del espectáculo que nos regaló la banda inglesa el pasado 13 de septiembre.

Según se puede ver en las imágenes que no tardaron en volverse viral en redes sociales, el joven se puso de rodillas ante su novia para pedirle matrimonio mientras sonaba de fondo el tema “Fix You”.

Si bien no se oye la respuesta, se supo que la joven aceptó la propuesta. En redes sociales, muchas personas celebraron el romanticismo de la escena y dejaron mensajes con sus mejores deseos para la pareja.

Los temas que interpretó Coldplay

El concierto arrancó con temas como “Higher Power”, “Adventure of a Lifetime”, “Paradise”, “Charlie Brown” y “The Scientist”.

La fiesta continuó con “Viva la Vida”, “Hymn for the Weekend”, “In My Place”, “Yellow”, “Human Heart”, “People of the Pride”, “Clocks”, “Infinity Sign”, “Something Just Like This”, “Midnight”, “My Universe” y “A Sky Full of Stars”.

Finalmente, el show cerró con “Sparks”, “Til Kingdom Come”, “Humankind”, “Fix You” y “Biutyful”.

Sin dudas, el espectáculo quedará en la memoria de los miles de peruanos que se unieron para disfrutar de buena música.