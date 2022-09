Fanáticos treparon rejas del Estadio Nacional para ver a Coldplay

El martes 13 de septiembre la capital se paralizó debido al primer espectáculo que brindó Coldplay como parte de su gira mundial “Music of the Spheres”. Pese a que la banda británica programó dos conciertos en nuestro país, muchos peruanos se quedaron sin entradas para disfrutar de Chris Martin y compañía.

Durante el primer espectáculo de la agrupación en Lima, a través de las redes sociales se registró el preciso momento en que algunos fanáticos intentaron ingresar al Estadio Nacional trepando las rejas del recinto con la finalidad de ver a sus artistas favoritos.

Coldplay brilló en Lima

Una noche mágica. Coldplay deleitó a los más de 60,000 fanáticos que se reunieron en las instalaciones del Estadio Nacional con temas como: “Higher Power”, “Adventure of a Lifetime”, “Paradise”, “Charlie Brown” y “The Scientist”.

Con un Chris Martin demostrando que está en la mejor etapa de su carrera tras 25 años sobre los escenarios, la fiesta continuó con “Viva la Vida”, “Hymn for the Weekend”, “In My Place”, “Yellow”, “Human Heart”, “People of the Pride”, “Clocks”, “Infinity Sign”, “Something Just Like This”, “Midnight”, “My Universe” y “A Sky Full of Stars”.

Emocionado por la respuesta del público, Chris Martin bajó del escenario para saludar a sus fanáticos de las primeras filas. Pero eso no es todo, ya que un afortunado subió a la tarima para cantar junto al líder de Coldplay los temas “Sparks” y “Til Kingdom Come”. Finalmente, el espectacular concierto culminó con “Humankind”, “Fix You” y “Biutyful”.