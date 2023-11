Día Mundial de la Diabetes: Más de un millón y medio de peruanos sufre esta enfermedad

El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Lo curioso, es que en Perú más de millón y medio de personas sufren esta enfermedad.

Por ello, en “Arriba Mi Gente” esclarecieron ciertos mitos con información de especialistas. Además, revelaron cómo los pacientes pueden vivir con este padecimiento.

“El que come como un diabético, nunca le da diabetes. El peruano promedio come muchos carbohidratos, que le dan mucha energía, pero no están gastando la energía. La diabetes como enfermedad multifactorial incluye todos los tipos de carbohidratos”, explicó la nutricionista Katherine Cántaro.

¿Quieres ver el informe completo “Arriba Mi Gente”? Dale clic al video.