La conmovedora historia del “Payaso mil oficios” que a punta de risas saca adelante a su familia

Día del payaso peruano. El reportero de Arriba Mi Gente, Jorge Solari ha encontrado una hermosa historia, y se trata del Payaso mil oficios que ahora no sale solo a un show sino va acompañado de su hijo, Junior. Veamos como padre e hijo siguen cosechando el arte de ser payaso.

Esta es la historia de Omar Bolaños Nuñez, un chalaco como cualquiera, pero con muchos problemas que lo toma con humor.

Para realizar esta nota, llegamos hasta su vivienda, donde lo encontramos haciendo la de Carpintero, también es soldador, puede ¿Por qué no? limpiar la fachada de su casa, hace delivery y también es albañil, todo es válido con tal de sacar adelante a la familia.

“Soy mil oficios, hago todo, carpintería, instalación de mayólicas, tarrajeo, instalaciones eléctricas, Drywall, Cambio riñones, Operaciones de cambio de sexo jajajaja, tu pide nomas, hay que salir adelante. He vendido caramelos, he vendido papa, he sido cachinero, he reciclado con mi esposa los primeros días…todo por la familia.”, nos menciona.

Dentro de tantas actividades un día estaba chambeando de mozo y descubrió su verdadera vocación, hacer reír a los demás.

Fue en ese momento que se convirtió en Chespirito, ya que su apellido, Bolaños, es el mismo que el del famoso comediante mexicano, pero un día, la necesidad, la misma que la llevó a descubrir su talento, lo llevó a una gran depresión.