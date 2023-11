¿Cevichería o cantina?: vecinos de VES se quejan de extremo ruido de establecimiento que funciona todo el día

Vecinos de Villa El Salvador manifestaron su molestia por la bulla que sale de esta cevichería a altas horas de la noche. Asimismo, comentan que hay peleas en la calle y hombres desconocidos utilizan la vereda como urinario.

“Somos varios vecinos que no descansamos, no dormimos. A cualquier hora hacen fiesta. Viene cualquier tipo de gente. No nos dejan descansar”, exclamó una vecina.

Además, explican que el tema ya se tornó muy molestoso, porque las fiestas se realizan todos los días. “De verdad que no dejan dormir. Molestan los ruidos”, comentó otra vecina.

